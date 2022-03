Maicol e Mirco vincono la prima edizione del Premio Tuono Pettinato

La prima edizione del premio Tuono Pettinato, organizzato da Bibliolandia, la rete documentaria della provincia di Pisa per ricordare il fumettista pisano Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, prematuramente scomparso, ha un vincitore. La giuria, composta da Lia Remorini, madre di Andrea Paggiaro, i giornalisti Virginia Tonfoni e Guido Siliotto, il fumettista Paolo Bacilieri e l’artista Enrico Pantani, hanno letto e valutato i fumetti finalisti, votati dal pubblico dei lettori tra quelli proposti dai bibliotecari tra i volumi pubblicati da autori italiani nel 2020, e all’unanimità hanno scelto 'Bah' di Maicol & Mirco (Bao Publishing) come vincitore della prima edizione del Premio Tuono Pettinato.

La premiazione, alla quale non mancheranno gli autori de 'Gli scarabocchi', sarà sabato 2 aprile alla biblioteca 'P. Impastato' di Cascina, che conserva in bella mostra, nella sala dedicata ai giovani lettori e lettrici, due grandi opere di Tuono Pettinato. Il premio, nato dall’entusiasmo e dal desiderio di ricordare e celebrare il grande fumettista pisano, è stato anche un modo per diffondere la cultura del fumetto tra i lettori di tutte le età, anche fuori dai confini di Bibliolandia. La partecipazione alla giuria popolare, tramite un semplice form on line, era aperta a tutti i lettori e lettrici d’Italia, tanto che altre biblioteche, come la Biblioteca delle nuvole di Perugia, o il Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, hanno contribuito a diffondere il premio, che nel mese di ottobre è arrivato anche a Lucca Comics & Games, nella giornata dedicata a Tuono Pettinato. Il premio ha raggiunto anche le scuole superiori della provincia di Pisa con incontri dedicati all’arte del fumetto che hanno visto i giurati raccontare la propria esperienza alle classi. Una prima edizione che si ripromettere di crescere ulteriormente e diffondere il piacere di leggere a fumetti, si chiuderà il 2 aprile alle 16 nella biblioteca di Cascina, con una festa di premiazione che sarà anche un momento per ricordare e celebrare Tuono Pettinato.

Maicol & Mirco sono gli autori de 'Gli Scarabocchi' di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea Opera Omnia (attualmente di cinque volumi: ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!). Hanno dato una famiglia a Dio con il loro 'Il papà di Dio' (2017) e deliziato i bambini con 'Palla Rossa e Palla Blu' (2016) e 'Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora' (2019), tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press - Fandango hanno realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: 'Hanchi Pinchi e Panchi' (2009), 'Gli Arcanoidi' (2018) e 'L’Arcanoide' (2019), due mostruosi libri gemelli. Maicol & Mirco insegnano all'Accademia di Belle Arti di Macerata e un loro autoritratto è nella Collezione di autoritratti de Gli Uffizi.