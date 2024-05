Malore mentre è in auto nel volterrano: muore 70enne

Tragedia questa mattina, 9 maggio, nel Comune di Volterra. Un uomo di 70 anni, Roberto Signorini, residente della città etrusca, è morto a seguito di un malore avuto mentre era a bordo di un'auto (non era alla guida) all'altezza del ristorante Molino d'Era. L'anziano è stato soccorso dai sanitari del 118, arrivati con l'ambulanza della locale Misericordia. Purtroppo le manovre di rianimazione sono risultate vane: il paziente non si è ripreso dalla situazione di arresto cardiaco in cui è stato trovato dagli operatori sanitari. Per gli accertamenti del caso erano presenti i Carabinieri.