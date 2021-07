Ha un malore in piscina: salva una bambina di 5 anni

Doveva essere un pomeriggio di spensieratezza e risate, invece per una bambina di 5 anni si è trasformato in una corsa all'ospedale Cisanello per scongiurare il peggio. Venerdì 2 luglio la bimba si trovava nel parco divertimenti Piccolo Mondo di San Giuliano Terme, quando ha avvertito un malore improvviso mentre si trovava in piscina. Grazie alla prontezza dello staff e della direzione del parco, sono scattati immediatamente i soccorsi.

Sul posto era presente un infermiere che ha immediatamente soccorso la bambina, mentre lo staff ha attivato la procedura per l'utilizzo del defibrillatore. Poi al Piccolo Mondo è arrivato l'elicottero Pegaso insieme a due mezzi della Misericordia di Pisa e della Pubblica Assistenza di Pisa. La bambina è stata trasportata a Cisanello con un precauzionale codice rosso ed è stata affidata alle cure del personale medico che sta svolgendo tutti gli esami del caso.