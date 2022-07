Bimbo di 6 anni in coma dopo malore in piscina

Gli ultimi aggiornamenti del pomeriggio di oggi, 18 luglio, parlano di condizioni stabili, per quanto il piccolo sia sempre in coma. Un bambino di 6 anni di origini indiane si trova da ieri all'ospedale Meyer di Firenze, dopo un malore accusato in un parco divertimenti di San Giuliano Terme.

L'allarme per il bambino è scattato verso le ore 17, quando è stato trovato svenuto a bordo vasca. Il 118 è stato allertato subito, con i sanitari che sul posto hanno proceduto alle manovre di rianimazione, anche con l'ausilio di un defibrillatore. Dopo il primo trasporto al Pronto Soccorso di Cisanello, il piccolo è stato in seguito trasportato in elisoccorso presso la struttura di Careggi, in grado di fornire cure più specializzate.