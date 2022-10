Malore nei boschi di Santa Luce mentre cerca funghi: muore davanti al figlio

A fare funghi con il figlio, come tante altre volte. Nel bosco il malore fatale. Ha perso così la vita un 72enne, stamani 25 ottobre, a Santa Luce. Secondo quanto spiega LivornoToday, erano circa le 9.30 quando l'anziano ha accusato il malessere accasciandosi a terra. Il figlio ha subito capito la gravità della situazione ed ha chiamato il numero di emergenza 112. In attesa dell'arrivo delle ambulanze ha applicato le prime manovre di rianimazione da mettere in atto, con la direzione al telefono dei medici. .

I soccorritori, giunti sul posto con un'ambulanza della Croce Rossa di Santa Luce e una della Pubblica Assistenza di Rosignano con il medico del 118, hanno avuto difficoltà a trovare i due, a causa della fitta vegetazion. Così è stato allertato anche l'elisoccorso partito da Firenze. Una volta raggiunto il bosco, il pilota ha individuato padre e figlio e fatto calare i soccorritori, che hanno proseguito la manovre di rianimazione. Purtroppo però per il 72enne non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.