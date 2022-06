Malore al distretto sanitario di Terricciola: muore 81enne

Tragica fatalità questa mattina 7 giugno al distretto sanitario La Rosa a Terricciola, in via Verdi. Un anziano di 81 anni è stato colto da un malore mentre si trovava in sala d'attesa, andando in arresto cardiocircolatorio. Il personale presente ha subito iniziato le manovre rianimatorie, proseguite poi dai sanitari dell'automedica di Peccioli giunti sul posto. Nonostante il pronto intervento il paziente purtroppo è deceduto sul posto.