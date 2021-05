Anziana si sente male sui lungarni e si accascia al suolo: soccorsa dalla Polizia

Gli agenti di passaggio hanno notato la donna distesa per terra e le hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza

Ieri mattina la Polizia di Stato di Pisa ha soccorso una signora colpita da un improvviso malore. La donna, ottantenne, approfittando della bella giornata, era uscita intorno alle 13.00 per fare una passeggiata, ma mentre si trovava sul Lungarno Antonio Pacinotti, probabilmente a causa del caldo, ha incominciato a sentirsi poco bene, fino ad accasciarsi al suolo, priva di sensi.



Per fortuna i poliziotti della Stradale, in uscita dalla città per pattugliare la viabilità della provincia, passando in zona hanno notato la signora distesa sul marciapiede e si sono fermati subito per aiutarla.Nell’attesa che intervenisse il 118, gli agenti le hanno prestato i primi soccorsi: la donna ha iniziato a sentirsi meglio. E così, dopo averle tenuto compagnia fino all’arrivo dell’ambulanza, l’hanno poi affidata alle cure del personale sanitario.