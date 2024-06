Si sente male mentre è alla guida dell'auto aziendale: muore guardia giurata

Dramma nella notte appena trascorsa, tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, a Bientina. Una guardia giurata in servizio ha accusato un malore intorno alle 2 mentre era alla guida dell'auto aziendale. Sul posto in via Iacopo del Polta è intervenuta l'automedica di Pontedera ma per l'uomo, di 60 anni, non c'è stato niente da fare: è morto nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto anche i Carabinieri.