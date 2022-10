San Giuliano Terme, malore mentre è a caccia: morto 76enne

Era uscito di casa la mattina per andare a caccia, non vedendolo più tornare è scattato l'allarme e le ricerche, fino alla tragica scoperta. E' successo a Ghezzano, San Giuliano Terme, ieri 27 ottobre. Il figlio e gli amici avevano iniziato a ricercare l'uomo, un 76enne di Calci, fino al suo ritrovamento nel pomeriggio all'interno di un campo adiacente alla via Cesare Pescarella, in mezzo alla vegetazione. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Per gli accertamenti di rito è intervenuta anche la Squadra Volanti della Questura. La salma è stata infine affidata ai familiari.