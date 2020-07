Malore in spiaggia a Marina di Vecchiano: muore 86enne

Ha tragicamente perso la vita stamani, 29 luglio, un 86enne a Marina di Vecchiano. L'anziano, del posto, ha avuto un malore mentre si trovava in acqua, stando alla chiamata al 118 per sindrome da annegamento. Secondo quanto riferito dal sindaco Massimiliano Angori, giunto sul posto, si è trattato di un arresto cardiaco contro cui, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'allarme è stato dato intorno alle 8.20. Sono intevenute la Pubblica Assistenza di Pisa e quella di Migliarino, insieme all'Elisoccorso. I tentativi di rianimazione non hanno avuto il risultato sperato. "Mi sono recato sul posto e ho vissuto alcune delle concitate fasi dei soccorsi - racconta il primo cittadino - per cui ringrazio tutti i volontari prontamente intervenuti. Ai familiari del nostro concittadino, in questo doloroso momento, vanno le più sentite condoglianze da parte dell'Amministrazione e della Giunta Comunale, insieme a quelle di tutta la comunità vecchianese. Ci stringiamo tutti intorno alla moglie, ai figli e ai nipoti".