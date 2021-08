Malore al parco acquatico di Tirrenia: muore 38enne

Un arresto cardiaco in piscina, poi le disperate manovre di rianimazione, purtroppo senza esito positivo. E' morto così, ieri 25 agosto, un 38enne di Fucecchio, presso il parco acquatico Sunlight di Tirrenia. L'uomo si trovava in villeggiatura sul litorale pisano insieme alla famiglia.

Il dramma si è consumato in pochi minuti dopo le ore 17. Il 38enne si trovava in acqua quando è stato colto dal malore. I soccorsi sono stati immediati, prima dei bagnini della struttura, poi dei sanitari della Pubblica Assistenza. Purtroppo ogni manovra salvavita si è rivelata inutile. Sul posto per gli accertamenti di rito è intervenuta la Polizia.