Ragazzina si sente male in piazza dei Miracoli: "Troppo tempo per l'arrivo dell'ambulanza, necessario presidio fisso"

Un episodio che accende i riflettori sulla necessità di avere un presidio sanitario in piazza dei Miracoli. Sono le 15 di oggi, domenica 9 agosto, quando una ragazzina di 14 anni, proveniente dal Sud Italia e in visita a Pisa con la sua famiglia, si sente male. La temperatura nella piazza è rovente e la ragazza, forse proprio per un colpo di calore, sviene. A raccontare l'episodio è uno dei bancarellai storici Michele Puschi: "Io insieme ad altri commercianti siamo intervenuti, bagnandole la fronte e sollevandole le gambe ma la ragazza non si riprendeva così abbiamo chiamato l'ambulanza - spiega Puschi - ci sono voluti almeno 20 minuti prima che il 118 arrivasse per i soccorsi, magari perchè arrivavano dall'altra parte della città e un po' di tempo ci vuole, ma il padre della giovane era molto arrabbiato. Alla fine la ragazza, che era comunque cosciente, è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale probabilmente per i controlli".

La lunga attesa per l'arrivo dell'ambulanza spinge l'esercente a chiedere maggior sicurezza nell'area monumentale: "Non è la prima volta che accade un episodio del genere e, in una piazza visitata in situazioni normali, pre-Covid, da milioni di persone, sarebbe necessario che ci fosse un presidio sanitario fisso per un pronto intervento in caso di necessità".



Solo pochi giorni fa Puschi aveva denunciato la situazione di piazza dei Miracoli, tra lavoro che non c'è per i bancarellai e abusivi invece ben presenti: "Niente è cambiato, qui continua a essere una desolazione, i turisti non ci sono, ma i venditori abusivi possono fare cosa vogliono senza che nessuno intervenga" conclude l'esercente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.