Una tragedia ancora senza spiegazione, con l'amara sorpresa di non trovare più alcuni effetti personali della madre deceduta. Vogliono sapere cosa è successo Gabriele e Andrea Bellucci, i figli di Grazia Filippeschi, 76enne di Ponsacco purtroppo scomparsa sabato scorso 14 ottobre presso l'ospedale Cisanello di Pisa. La donna ha svolto una tac con contrasto il 29 settembre, poi un malore e il coma, per oltre due settimane di ricovero. Infine il decesso. Per vederci chiaro sono state sporte due denunce ai Carabinieri: una per capire le cause della morte, l'altra per furto.

"Era un semplice esame di routine - spiega Gabriele Bellucci - mia madre clinicamente stava bene. Aveva l'impegnativa per la tac con contrasto ed è andata in ospedale con mio fratello. Era digiuna dalla mattina, ha fatto l'esame nel pomeriggio dopo due ore e mezzo di attesa. Ha chiesto alla fine di andare in bagno, iniziando ad accusare un malore. Da quel momento in poi, non abbiamo saputo più niente. Solo che è stata in terapia intensiva, sostanzialmente in coma". La prima delle due denunce contro ignoti è quindi per "capire cosa è successo, potrebbero essere state varie le cause. Sappiamo che è stata disposta l'autopsia, ma non ancora eseguita".

La seconda denuncia per furto è apparsa necessaria in quanto "quando abbiamo recuperato gli effetti personali di mia madre, mancavano la fede e un altro anello. Immagino possano essere stati rimossi durante le fasi di rianimazione. Solo che anche in questo caso, non ci è stato detto nulla, nemmeno chi potrebbe essersene occupato. Siamo rimasti senza parole quando ce ne siamo accorti".

Non accusa nessuno Gabriele, il punto è sapere la verità: "Vogliamo che chi di competenza faccia le indagini e ci faccia capire cosa è successo. Per quello che abbiamo visto, l'ospedale ha fatto quello che doveva. Sbaglia solo chi lavora. Vorremmo vedere se ci sono stati degli errori, se ci sono stati. Resta il fatto che mia madre è entrata sana in ospedale, per un esame di routine, e non ne è uscita. Non ci sembra una cosa così normale".