Malore lungo il Viale del Tirreno: muore ciclista sui 50 anni

Tragedia nella mattinata di oggi, 24 febbraio, a Pisa, sul Viale del Tirreno in zona Tirrenia, all'altezza del Bagno Lomi: un uomo sulla 50ina è morto a seguito di un malore. Il 118 è stato allertato intorno alle 11.30: i passanti hanno notato la persona, un ciclista, a terra, privo di conoscenza. Nessuna traccia di un incidente. La corsa in codice rosso della Misericordia di Pisa purtroppo non è servita, così come la rianimazione cardio polmonare: il paziente è deceduto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli ordinari accertamenti.