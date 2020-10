Maltempo del 24-26 settembre: si può fare domanda per la ricognizione dei danni 

Il Comune di Pisa ha avviato la ricognizione dei danni registrati in occasione degli eventi metereologici del 24, 25 e 26 settembre 2020 per i quali la Regione Toscana ha approvato lo stato di emergenza. I privati cittadini che hanno subito danni in quei tre giorni a causa del maltempo devono utilizzare apposito modulo per richiedere il contributo di immediato sostegno (si può scaricare al link www.comune.pisa.it/protciv o ritirare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12). Il contributo di immediato sostegno è finalizzato "al recupero dell’integrità funzionale dell’abitazione principale, abituale e continuativa".

Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari del Comune di Pisa che alla data dell’evento sono: proprietari; titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento, autorizzati dal proprietario al ripristino dell’immobile o degli arredi ove siano del proprietario stesso; amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo, delegato dai condomini. Per ogni nucleo familiare è possibile una sola domanda di contributo e quindi può essere erogato un solo contributo.

Il modulo dovrà essere presentato entro le ore 23.59 di giovedì 15 ottobre 2020 con le seguenti modalità: consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12); invio tramite posta certificata (comune.pisa@postacert. toscana.it) o tramite raccomandata A/R; in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio della pec.

Si precisa che le istanze dovranno essere corredate di marca da bollo di 16 euro allegando copia di documento d’identità in corso di validità. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Pisa (tel. 050/910575) dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì.