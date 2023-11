Insiste la pioggia nel pisano, in particolare nelle aree interne e a sud della Provincia. E' da mercoledì che il maltempo imperversa sulla Toscana, con l'emissione di diverse allerte meteo, anche arancioni. Se oggi, 2 novembre, il brutto tempo ha maggiormente risparmiato zone come Pisa e Cascina, dove non si sono registrati interventi rilevanti dei Vigili del Fuoco, gli stessi operatori sono intervenuti in diverse località in soccorso della popolazione. A Chianni è caduto un albero sulla sede stradale, mentre un'altra pianta di alto fusto è stata messa in sicurezza a Palaia perché pericolante. A Volterra i Vigili del Fuoco hanno operato per il dissesto statico di un edificio, mentre a San Miniato - e anche a Pisa - sono stati registrati dei danni legati alla pioggia. Allagamenti, al pari, sono stati segnalati a Casciana Terme-Lari.