Maltempo, alberi e rami caduti sul Monte Pisano: in corso la pulizia delle piste forestali

L'evento meteo di giovedì mattina ha provocato la caduta di numerosi alberi in tutto il territorio pisano, senza risparmiare l'area montana nel comune di Calci. Per questo è in corso il controllo da parte degli operai forestali del cantiere comunale degli oltre 70 chilometri di piste forestali. La rimozione di rami e tronchi caduti sulle piste è infatti indispensabile per garantire l'accessibilità sul monte (si pensi ad eventuali interventi antincendio), nonché la sicurezza dei ciclisti e degli escursionisti che ogni giorno frequentano il Monte Pisano.

Sono già molti gli interventi effettuati e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Per segnalazioni di situazioni da risolvere è possibile contattare l'Ufficio Forestazione del Comune di Calci al numero 050.939548.