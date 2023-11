Il Comune di Pontedera, attraverso un'apposita ordinanza firmata dal sindaco Matteo Franconi nella mattinata di venerdì 3 novembre, dispone per sabato 4 novembre la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi di prima e seconda infanzia nel territorio comunale di Pontedera.

Inoltre fino a successiva revoca è disposta anche la chiusura generalizzata al pubblico di tutti i cimiteri nel territorio comunale specificando che resta consentito l’accesso da parte degli operatori e/o gestori delle strutture cimiteriali nonché l’eventuale svolgimento delle operazioni di sepoltura di defunti.

In ragione delle forti raffiche di vento in corso il Comune raccomanda prudenza e attenzione cercando, ove possibile, di non posizionarsi sotto oggetti sospesi o esposti al vento e sostare il meno possibile sotto gli alberi.