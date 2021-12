Evento meteo del 24-26 dicembre: gli interventi del Consorzio 4 Basso Valdarno

Festività al lavoro per gli uomini del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. "Le piogge hanno interessato l’intero comprensorio a partire dalla tarda serata del 24 dicembre e sono proseguite, con intensità variabile, fino al pomeriggio del 26 dicembre - spiega il presidente, Maurizio Ventavoli - il Consorzio si è subito attivato con le proprie squadre di vigilanza e pronto intervento che hanno presidiato il territorio e risolto alcune criticità".

Per quanto riguarda la parte ovest del comprensorio, riguardante l’area pisana e Colline Valdera, le piogge abbondanti hanno fatto attivare gli impianti di pompaggio che hanno funzionato a pieno regime per tutto il periodo. Il personale consortile intervenuto sul posto e in telecontrollo, ha vigilato per l’intera allerta su tutti gli impianti, in particolare nella zona nord (bonifica di Agnano, Camapaldo, Lamapiena, Ragnaione, Pisa Sud).

Altri interventi sono stati effettuati per risolvere problematiche legate ad ostruzioni ed allagamenti. Tra questi, il ripristino dello sgrigliatore meccanico andato in blocco nell’impianto di Campalto (Pisa), la disostruzione di un sottopasso otturato in corrispondenza di Guado Baragaglia sullo Zambra di Montemagno (Calci, Pi) e di una griglia sul rio di Noce dove si erano accumulati ramaglie e erba (Vicopisano, Pi).

E' stato inoltre rimosso materiale dalle griglie dell’impianto di Ragnaione (Pisa), per consentire il funzionamento a pieno regime e rimosse alcune piante cadute all’interno del fosso Fiumaccio (Metato, San Giuliano Terme, Pi). Liberata infine una frana in alveo sul torrente Val di Rio di sopra (La Gabella, Calci, Pi). Monitorati senza sosta anche i livelli del fosso del Mulino con manovra di chiusura ed apertura in concomitanza delle piene del fiume Arno e Serchio.