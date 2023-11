Maltempo: nel pisano richiesti oltre 300 interventi dei Vigili del Fuoco

Sono giorni di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Pisa. Il Comando provinciale fa sapere che dalle ore 15 del 2 novembre scorso, fino alle 11 di oggi 4 novembre, sono stati svolti circa 250 interventi legati al maltempo. Le tipologie di azione vanno da soccorsi a persona, danni da acqua, dissesti statici, frane e smottamenti, alberi caduti e rami pericolanti. Per espletare tutte le richieste pervenute e rafforzare il dispositivo di soccorso, sono state fatte arrivare squadre di Vigili del Fuoco da Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, oltre che dai Comandi toscani di Arezzo, Siena, Massa e Grosseto. Il lavoro non è ancora finito: al momento sono ancora da evadere 75 richieste di intervento.