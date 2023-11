Sopralluogo, ieri 4 novembre, del presidente della Toscana Eugenio Giani a Marina di Pisa, a seguito della mareggiata che lo scorso 3 novembre ha invaso l'abitato. Il governatore ha fatto diverse tappe nella Regione, al fine di sincerarsi direttamente della gravità della situazione. A rendere noto di quanto emerso è il sindaco di Pisa Michele Conti sul suo profilo Facebook. "Ho accompagnato il Presidente Eugenio Giani e i rappresentanti della Regione Toscana a Marina di Pisa, dove sono urgenti i lavori per le dighe soffolte che mancano. Il Comune di Pisa mette a disposizione da subito un milione di euro e anche la Regione è disposta a fare la propria parte. Non c’è più tempo da perdere, i progetti ci sono, vanno realizzati".

"Intanto il meteo, purtroppo - ha aggiunto - non concede tregua: è stata emessa un’allerta Arancione per pioggia e mareggiate per tutta la giornata di domenica. Una notizia positiva c’è: il Governo ha riconosciuto anche per Pisa lo stato di emergenza nazionale, così anche i privati potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti".

Oreste Sabatino, segretario provinciale del Pd Pisa, era presente insieme ad una delegazione del partito: "Insieme a noi c'erano il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Capogruppo Pd in consiglio comunale Matteo Trapani. Le immagini devastanti che provengono dal litorale, ma anche dalle zone più interne, sono la dimostrazione di quanto sia stata giusta la richiesta fatta dalla Regione Toscana al Governo di inserire la provincia di Pisa nello stato di emergenza nazionale. Il Presidente Giani e il sindaco Conti hanno preso l'impegno di finanziare e rifare la cella di fronte al bar Zenit, la più danneggiata dal mare. La nostra attenzione sarà massima affinché l'impegno venga rispettato".

"Oggi mancano all'appello - insiste il segretario Pd - i 12 milioni tagliati dal governo per i progetti contro l'erosione costiera dei 5 km di litorale pisano, ora bisognerà provvedere con le sole risorse regionali. Vicinanza a tutti coloro che sono stati travolti da questo evento drammatico e un ringraziamento alla Protezione civile e ai volontari che stanno lavorando senza sosta".

Impegno sul tema a livello regionale è assicurato anche dal consigliere di Fratelli d'Italia Diego Petrucci: "Basta con gli interventi spot, ci vogliono piani di intervento strutturale per la messa in sicurezza dei territori più fragili e dei punti sensibili quali ospedali e scuole! Se qualcuno non se ne fosse accorto vorrei ricordare che la Regione non è una fondazione ma un ente di governo del territorio. Quanto successo a Marina di Pisa, pur rappresentando un evento del tutto eccezionale e fuori portata, dimostra che non si può più attendere. E' dall’inizio di questa legislatura che chiedo il completamento del sistema delle dighe ed un piano di messa in sicurezza, ma le mie istanze e gli atti che ho portato in Consiglio regionale sono caduti nel vuoto. La Regione, a differenza del Comune di Pisa per iniziativa dell’assessore Bedini, non si è ancora attivata per finanziare uno studio indipendente sull’impatto che potrà avere sul litorale pisano la nuova Darsena Europa! Adesso basta!".