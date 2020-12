Maltempo, sabato di pioggia e temporali: nubifragio sul litorale

E' al momento confermata per tutta la giornata di oggi, sabato 5 dicembre, l'allerta meteo per piogge diramata ieri dalla Protezione civile regionale.

Non sono al momento rilevati danni particolari in provincia di Pisa, come confermano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, che ha effettuato nella prima parte della mattina otto interventi per caduta alberi e piccoli dissesti. Nessun intervento rilevante in corso.

Un nubifragio con grandine e fulmini si è abbattuto intorno alle 10 sul litorale (nel video sotto la situazione in superstrada tra Livorno e Calambrone).