Notte di vento e pioggia: alberi caduti e tetti scoperchiati nel pisano

Una notte di maltempo quella tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre per la provincia di Pisa. L'annunciata perturbazione ha infatti interessato il pisano in particolare dalla tarda serata di ieri con pioggia e vento forte. Quindici gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per alberi caduti e tetti scoperchiati.

Le zone più colpite quelle di Palaia e San Miniato.

A Palaia piante sradicate e diversi tetti danneggiati. Due edifici nei pressi di Piazza della Repubblica, con danni maggiori, sono stati resi parzialmente inagibili. Nessuna evacuazione di persone visto che i locali direttamente interessati sono risultati disabitati.



Altra situazione critica sempre a San Miniato è all'istituto tecnico Cattaneo, con due grandi gazebo che erano nel cortile completamente divelti: uno dei due ostruisce in parte via Pier delle Vigne, insieme ad alcuni alberi caduti. La strada è stata chiusa al traffico.

Evacuate invece tre abitazioni, a causa dei tetti scoperchiati, a, nella frazione de La Scala, dove i soccorsi hanno lavorato per tutta la notte.