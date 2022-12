L'intenso maltempo colpisce la Toscana: allagamenti e alberi caduti nel pisano

Ore di intenso maltempo sulla Toscana con pioggia battente che ha colpito la nostra regione. Particolarmente interessata dalla perturbazione la zona di Pistoia dove i Vigili del fuoco hanno ricevuto circa 70 chiamate di intervento principalmente per vuotature di acqua dalle abitazioni e dalle strade. Allagato il sottopasso della stazione ferroviaria.

Per quanto riguarda Pisa e provincia il Comando dei Vigili del fuoco, nelle ultime 24 ore, ha effettuato circa 20 interventi per il maltempo. Si tratta prevalentemente di alberi caduti e piccoli allagamenti. L'area più colpita è risultata quella tra Pisa e Cascina. Non sono fortunatamente segnalati eventi di particolare rilievo.