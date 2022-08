Nubifragio nel pisano: tempesta di pioggia, fulmini e vento

Un violento nubifragio ha colpito intorno alle 10 di questa mattina Pisa e provincia. I tuoni prima in lontananza e poi sempre più vicini hanno segnato l'inizio della perturbazione, annunciata con l'allerta meteo di codice giallo diramata ieri dalla Sala operativa della Protezione civile regionale.

La pioggia battente è stata accompagnata da un forte vento che ha sradicato piante e alberi in alcune zone della provincia.



"Con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h - rende noto il governatore della Regione Eugenio Giani - il sistema regionale di Protezione civile è attivo e sono già in corso interventi in varie province per cadute di alberi e messa in sicurezza".

Diverse le segnalazioni anche a Pisa città, con piante abbattute e detriti trasportati in strada (nella foto di Franco Tesi la situazione in via Battelli). Spazzato dal maltempo anche il litorale. Chiuso un tratto della strada statale 1 'Aurelia', in entrambe le direzioni, all’altezza del km 323.

Criticità anche a Ospedaletto con alberi caduti e un capannone nei pressi dell'azienda Leonardo crollato (foto Gabriele Puma).

"Da stamani siamo tutti al pezzo sul territorio con la 'macchina' della Protezione civile per rispondere alle tante segnalazioni che ci arrivano. Diversi alberi caduti e danneggiamenti" scrive su Facebook l'assessore Raffaele Latrofa.





A causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata è stato provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 439 'Sarzanese Valdera', in entrambe le direzioni, all’altezza del km 88 a Lajatico. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

"Ci giungono segnalazioni di alberi e rami caduti su strade e di situazioni di pericolo sul territorio comunale, a seguito tromba d'aria. Stiamo attivando le squadre di emergenza - scrive su Facebook il sindaco di San Miniato Simone Giglioli - vi chiedo di prestare attenzione e segnalare eventuali situazioni ai numeri dedicati comunali (0571-4061 centralino, 0571-406406 Polizia municipale) o ai numeri di emergenza". Disagi anche a Volterra dove il forte vento ha danneggiato il tetto del Liceo Carducci e sradicato gli ombrelloni dei bar in Piazza dei Priori. Alberi caduti anche in superstrada: nel video sotto la situazione in zona Cascina.