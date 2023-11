Maltempo, tante criticità sul territorio: "Non mettetevi in viaggio"

Stato di massima allerta anche a Pisa, dove a preoccupare è anche il vento e la mareggiata. "La Protezione civile comunale è al lavoro da oggi per essere pronta a intervenire dove necessario, con uomini, mezzi e sacchi di sabbia. Si profila una notte impegnativa, soprattutto sul Litorale: si raccomanda prudenza" scrive su Facebook il sindaco Michele Conti.

"Abbiamo terminato ora l’unità di crisi maltempo della Protezione Civile della Toscana con le Province, Città Metropolitana di Firenze, Prefetture interessate, Vigili del Fuoco e assessore regionale Monia Monni - scrive in un post delle ore 20 il governatore della Regione Eugenio Giani - emerge un quadro di criticità rilevante e numerosi interventi in corso con allagamenti, frane e smottamenti a causa della forte linea temporalesca persistente che va da Livorno all’Alto Mugello. Circa 3600 le utenze senza corrente in corso di ripristino da parte di Enel".Purtroppo non sembra finita qui: "Nelle prossime ore è prevista l’entrata della perturbazione frontale a partire dalle zone di nord ovest della Toscana. Con la Protezione Civile della Toscana invitiamo tutti alla massima prudenza e a non mettersi in viaggio se non per necessità".