Maltempo nel pisano: violento temporale nella notte

Un violento temporale si è abbattuto a più riprese la notte scorsa, tra sabato 29 e domenica 30 agosto, in provincia di Pisa. Nel pomeriggio di sabato la sala operativa della Protezione Civile regionale aveva emesso un'allerta meteo di codice arancione sulle zone di nord-ovest della Toscana, codice giallo invece sul resto della regione.

Il violento maltempo è arrivato nel pisano a partire dalla tarda serata di sabato con piogge abbondanti e numerosi fulmini che hanno 'accompagnato' il sonno dei cittadini.

Allagamenti si sono verificati a Pisa, come denuncia il consigliere comunale del Partito Democratico Matteo Trapani.

Alcune criticità sono state registrate anche a Pontedera dove in via precauzionale sono stati chiusi alcuni sottopassi.

Dalla sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco fanno sapere che, nelle ultime 24 ore, sono state ricevute circa 50 richieste per interventi di maltempo. Si tratta prevalentemente di alberi pericolanti e lievi danni alle linee elettriche. Non sono segnalati danni di rilievo o persone rimaste coinvolte.