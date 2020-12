Maltempo, piogge intense: allagamenti tra Tirrenia e Marina di Pisa

Si sono intensificate nel corso del pomeriggio le precipitazioni e sono segnalati allagamenti sul litorale pisano, a Tirrenia e Marina di Pisa.

Circa 30 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco, mentre altri 20 sono in attesa. I Vigili del fuoco sono al lavoro con 7 squadre ed unità attrezzate per il prosciugamento. Stanno infatti operando per piccoli allagamenti e anche per la rimozione di alberi; non sono comunque segnalati interventi rilevanti.

La perturbazione continuerà ad interessare la nostra regione anche nella giornata di domenica 6 dicembre. In vigore infatti un'allerta meteo emessa dalla Protezione civile regionale. I DETTAGLI

Nella prima parte della giornata, le intense precipitazioni avevano provocato allagamenti in alcune zone della città della Torre. La situazione più critica nel quartiere di San Marco-San Giusto, dove si è allagata via Montanelli e, nel tratto finale, via Cerboni, via Cappuccini e via di Goletta.