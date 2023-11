Pontedera è una delle città del pisano più colpite dall'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana. Il sindaco Matteo Franconi, nella serata di oggi 5 novembre, ha elencato le attuali misure e la situazione degli interventi di protezione civile.

Scuole

Le scuole di ogni ordine e grado e le strutture educative saranno regolarmente aperte. Resta inibito soltanto l'uso della palestra della scuola Ipsia per cui è necessario svolgere un intervento di ripristino da parte della Provincia.

Viabilità

Via di San Gervasio, il primo tratto che interessa La Rotta, potrà esser percorsa regolarmente anche dagli scuolabus.

Cimiteri

I cimiteri del territorio comunale riapriranno al pubblico secondo gli orari consueti da domani, 6 novembre.

Biblioteca Gronchi

La Biblioteca comunale ha ancora bisogno di alcuni interventi di ripristino per consentirne fruibilità in piena sicurezza. Resterà chiusa fino a mercoledì confidando che le condizioni meteo consentano la riapertura dal prossimo giovedì 9 novembre.

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali saranno fruibili secondo la programmazione ordinaria ad eccezione della piscina comunale. Sul punto Franconi ha spiegato che

"l'evento alluvionale e le connesse infiltrazioni hanno compromesso l'ordinario funzionamento della centrale elettrica, dell'impianto termoidraulico e quello di trattamento aria. Sono in corso e programmati gli interventi di ripristino ma non è possibile stabilite con certezza il giorno della riapertura in sicurezza che presumibilmente non potrà esser prima di 10/15 giorni".

"Il centro operativo comunale - ha concluso - sta lavorando, senza sosta, da giovedì alle ore 20 per monitorare l'evento e fornire assistenza alla popolazione: alle donne e agli uomini che a vario titolo, con ogni ruolo e funzione, stanno partecipando di questo straordinario impegno collettivo va il ringraziamento mio personale e dell'intero città. Grazie alla loro stupenda dedizione e alla loro grande professionalità confidiamo domani di ripartire oltre l'emergenza. La città è stata piegata da questo 'schiaffo d'acqua', ma Pontedera è già pronta a rialzare la testa, con la dignità e l'orgoglio che la rendono speciale".