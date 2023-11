E' stata una giornata pesante per il maltempo quella di ieri, 3 novembre, per tutta la Toscana. Sono state contate a livello regionale 6 vittime, con gravi disagi alla popolazione e danni economici. Dichiarato lo stato di emergenza nazionale. In serata la situazione è apparsa in miglioramento, ma il perdurare dell'instabilità resta un fattore preoccupante, seppure l'allerta meteo si è attenuato.

La pioggia si è fatta sentire tanto anche nel pisano. Fra le più colpite è stata Pontedera. In città oggi, 4 novembre, scuole chiuse. L'ultimo aggiornamento del sindaco Matteo Franconi è dello scorso pomeriggio: "Proseguono a ritmo incessante gli interventi per risolvere le situazioni di criticità segnalate al centro operativo. Stiamo dispiegando tutte le risorse umane e strumentali per rispondere il più velocemente possibile alle richieste ancora inevase. Il nuovo bollettino meteo sembra prefigurare uno scenario ancora incerto. Speriamo di avere a disposizione abbastanza tempo senza pioggia per dare risposte efficaci". La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, con il primo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del Governo, è ritenuto "un primo segnale che, in aggiunta a quanto stanzierà la Regione", che si spera "possa diventare supporto vero per coprire il fabbisogno dei danni subiti dalle famiglie e dalle imprese".

Scuole chiuse anche a Calcinaia, Ponsacco, Casciana Terme Lari, Santa Maria a Monte, Palaia. Il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi in serata ha commentato: "Un grazie davvero doveroso, in questa situazione di emergenza dovuta alle avverse condizioni meteo, va a coloro che hanno offerto il proprio supporto. Ringrazio le associazioni di protezione civile comunale per l'impegno costante durante queste ore". Dopo i ringraziamenti ad un lungo elenco di associazioni, operatori comunali compresi, l'appello rivolto alla cittadinanza di "collaborazione nell'evitare spostamenti e nel prestare la massima attenzione".

Su Pisa, Michele Conti ha commentato nel primo pomeriggio: "Fortunatamente non ci sono danni alle persone. Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi in città. Ma la situazione più critica si registra a Marina di Pisa, dove sono stato tutta la mattina con la Protezione Civile: il mare ha tracimato invadendo la strada all'altezza di via Maiorca allagando anche alcune abitazioni e attività commerciali. Al di là della straordinarietà dell’evento, passata l’emergenza, ci sarà bisogno di un tavolo istituzionale per trovare una soluzione che riesca a difendere in modo definitivo e strutturale, l’abitato di Marina. Intorno alle 18 è previsto il passaggio della piena dell’Arno che, al momento, non desta particolare preoccupazione".

Il capogruppo Pd in Consiglio comunale a Pisa Matteo Trapani invoca "un aiuto economico" dal governo nella prossima legge di bilancio. La richiesta dovrà essere mossa "tutti insieme con forza". Poi l'attacco politico: "Il governo ha deciso di tagliare proprio i fondi per il dissesto idrogeologico, sono stati tolti 1300 milioni dal Pnrr sul rischio da alluvioni, e per questo serve da subito un ripensamento". Critiche anche all'amministrazione comunale: "Quello però che allarma e che abbiamo già denunciato è la mancanza di presenza sul territorio dell'amministrazione comunale di Pisa durante le ore più critiche. Numerosi alberi caduti, strade allagate e luoghi pubblici inagibili con una informazione istituzionale assente, una mancanza di comunicazione, un silenzio che lascia soli i cittadini e certamente non aiuta a limitare i danni. La stessa mancata valutazione di chiusura delle scuole, specie quelle più a rischio, e di predisposizione di una organizzazione adeguata di protezione civile da parte dell'amministrazione non ha spiegazione ed esigiamo che sia dato conto alla cittadinanza del perché di questo silenzio e di queste mancanze che ci hanno contraddistinto rispetto a tutti gli altri comuni".