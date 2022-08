Maltempo, danni ad edifici scolastici e alberi caduti in strada: il punto dalla Provincia

Dopo la forte ondata di maltempo che questa mattina, 18 agosto, ha colpito la Toscana e il pisano, la Provincia di Pisa fa il punto sugli interventi che hanno interessato le competenze dello stesso ente provinciale (dati aggiornati alle ore 19).

Edifici scolastici

Il forte vento ha sollevato e gettato a terra guaina e pannelli di polistirolo di sovra copertura di una falda del tetto del Liceo Carducci di Volterra. “L’ufficio tecnico della Provincia di Pisa sta disponendo la verifica dell'integrità del manto originario e la rimozione del materiale distaccato o instabile - afferma il presidente Massimiliano Angori - successivamente, definito dal punto di visto tecnico ed economico l'intervento, si procederà al ripristino della porzione di copertura interessata”.

All’IPSIA di Pontedera il vento ha divelto due discendenti, sono in corso verifiche sul resto dei canali.

“Al Carducci di Pisa il vento ha provocato la rottura di un vetro alto dell’Aula Magna, l’area è stata messa in sicurezza e nei prossimi giorni verrà effettuato l’intervento di ripristino” aggiunge Angori.

Sempre su Pisa, al Russoli è caduto un ramo di un pino: la scuola ha pertanto fatto apposita comunicazione all’ente comunale, trattandosi di un albero di proprietà del Comune di Pisa.

Viabilità provinciale

Di seguito gli interventi eseguiti sulla viabilità di competenza della Provincia:

Sp 34 Castelfranco – Staffoli: albero caduto, metà carreggiata libera, lavori in corso

Sp 3 Bientina - Altopascio: rami caduti, strada libera, lavori in corso

Sp 2 Vicarese: rami caduti, strada liberata

Sp 32 Montecatini V.d.C.: tre alberi caduti, strada liberata

Sp 45 di Lajatico: alberi caduti, strada liberata

Sp 14 Di Miemo (Comune di Chianni): albero caduto, strada parzialmente ostruita intervento in corso

Sp 19 Camminata 2: alberi Caduti, strada liberata

Sp 48 Del Monte Vaso: due rami caduti, strada liberata

Sp 42 Di Terricciola: quattro alberi caduti, strada liberata

Sp 13 Del Commercio (Comune di Casciana Terme Lari): albero caduto su casa e su cavi Telecom, lavori in corso

Sp 35 Delle Colline di Lari: rami caduti, strada liberata, lavori in corso

Sp 26 S. Pietro Belvedere: un albero caduto, strada liberata

Sp 11 Delle Colline per Legoli: alberi caduti, strada liberata

Sp 36 Palaiese (comune di Palaia): alberi caduti, strada liberata

Sulle strade liberate rimangono in più situazioni residui di materiale, messi in sicurezza fuori carreggiata, che verranno rimossi nelle prossime ore.