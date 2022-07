Tempesta di vento e fulmini, la Toscana piegata dal maltempo

Non ci sono stati danni a Pisa e provincia, ma il forte maltempo nella serata di ieri, giovedì 7 luglio, ha colpito gran parte della Toscana provocando problemi e criticità. Le zone maggiormente interessate dalla perturbazione sono state Firenze, Prato, Arezzo e Siena con numerose chiamate arrivate ai centralini del Vigili del fuoco, soprattutto per alberi e rami caduti sulla sede stradale.

Tra gli interventi più rilevanti del 115 quello effettuato nell'aretino, nel comune di Bibbiena in località La Nave, in via Umbro Casentinese, per delle pietre staccate e divelte da un muro di confine lungo la carreggiata. Altri interventi lungo le strade del comune di Bibbiena, e in località La Fratta nel comune di Cortona.

Altro intervento sulla SR 69 Figline Valdarno, sul raccordo autostradale Bettolle - Perugia sempre per alberi caduti. E ancora nel comune di Meleto Valdarno Cavriglia in via della Costituzione dove una pianta alto fusto è caduta su alcune autovetture parcheggiate in strada.



In provincia di Firenze le zone più interessate dalla 'tempesta' di vento e fulmini sono state quella di Scandicci e Sesto Fiorentino, sorprese dal maltempo nella serata dei negozi aperti. A Firenze la perturbazione è durata circa un quarto d'ora, un tempo comunque sufficiente al vento per creare diversi danni.