Anni di maltrattamenti, la donna trova la forza di denunciare: scatta il divieto di avvicinamento

La richiesta di aiuto ai Carabinieri, dopo anni di maltrattamenti. Fino alla "misura di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa", disposta dalla Procura. I militari della Compagnia di San Miniato hanno dato esecuzione al provvedimento, disposto nei giorni scorsi, per tutelare la vittima di violenze, una donna sui 50 anni. Il destinatario è l'uomo, coetaneo, da cui la signora si era separata, ma con cui condivideva ancora la stessa abitazione.

Secondo quanto si apprende, lo scenario familiare era complesso, i maltrattamenti andavano avanti da alcuni anni. Recentemente la vittima ha trovato la forza di denunciare. A quel punto, in breve tempo, è scattato il provvedimento cautelare richiesto dai Carabinieri. "Le fattispecie dei reati inerenti i maltrattamenti e le violenze in danno delle categorie protette - specifica in una nota l'Arma - rappresentano oggi una delle priorità assolute nel lavoro dei Carabinieri che, costantemente, improntano, in questo come in tanti altri ambiti ed in tutte le realtà locali del Paese, il proprio operato nel suscitare e rafforzare la fiducia nelle Istituzioni, con l'obiettivo finale della tutela nei confronti di ogni cittadino". L'invito è sempre quello di farsi avanti: "Le vittime troveranno sempre, nelle Stazioni dei Carabinieri, un rifugio sicuro dove denunciare situazioni che, per vergogna o paura, non avrebbero mai avuto il coraggio di raccontare".