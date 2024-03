Maltrattamenti per anni ai danni della compagna: scatta il divieto di avvicinamento

La Squadra Mobile pisana, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa abitualmente frequentati a carico di un 69enne, accusato di maltrattamenti e lesioni personali.

Le indagini, esperite dalla Sezione Specializzata della Squadra Mobile, sono scaturite dalla denuncia della donna sporta presso la Questura di Pisa, nella quale la stessa ha narrato le violenze psicologiche, verbali e fisiche, subite dal proprio convivente. La vicenda si sarebbe protratta per anni, dal 2018 al 2023.

Secondo quanto denunciato, la donna è stata per anni vittima di lanci di oggetti, assillanti e continui messaggi telefonici nonché di azioni che, nel tempo, la hanno di fatto allontanata da tutte le sue amicizie e frequentazioni. A livello fisico si è arrivati a ferite come un trauma cranico e una ferita sulla fronte, per il lancio di un telefono e di un bicchiere di vetro. La convivenza è stata interrotta dalla donna da ottobre 2023.

L'indagato adesso non potrà avvicinarsi a più di 500 metri dal luogo di residenza e di lavoro della stessa, né comunicare con quest’ultima con qualsiasi mezzo.