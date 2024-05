Violenze fisiche e minacce: scatta il divieto di avvicinamento alla ex

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo che era stato querelato, poco tempo prima, dalla ex compagna che denunciava di essere stata oggetto di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, con ripetuti comportamenti vessatori e violenze fisiche, culminate con un’ultima, recente, aggressione per la quale la donna era dovuta ricorrere alle cure mediche, poiché l’uomo non accettava la fine della loro relazione.

I militari, che hanno operato con il supporto del team specializzato, costituita a livello provinciale per il contrasto alla violenza di genere, hanno così eseguito la misura cautelare personale emessa dall’autorità giudiziaria del capoluogo pisano.