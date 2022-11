Maltrattamenti e violenze in famiglia per anni: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel territorio di competenza, hanno denunciato per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali, una persona accusata di aver posto in essere da molti anni maltrattamenti e violenze dei conviventi.

Nello specifico, l’attività dei militari ha avuto inizio a seguito dell’ultimo episodio di violenza, refertato dai sanitari. Le fattispecie dei reati inerenti i maltrattamenti e le violenze in danno delle categorie protette rappresentano oggi una delle priorità assolute nel lavoro dei Carabinieri che, costantemente, orientano, in questo come in tanti altri ambiti ed in tutte le realtà locali del Paese, il proprio operato a rafforzare la fiducia nelle Istituzioni, con l’obiettivo finale della tutela nei confronti di ogni cittadino.