Violenze e telefonate perchè non accetta la fine della relazione: uomo ai domiciliari

Una querela raccolta dai Carabinieri da una donna che denunciava di aver subito maltrattamenti in famiglia, con violenze fisiche e anche psichiche, e successivamente atti persecutori, consistiti in continui messaggi e telefonate insistenti poiché l'ex compagno non accettava la fine della loro relazione.

I Carabinieri della Stazione di Cascina hano così collocato agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, l'uomo di nazionalità straniera come disposto dall’autorità giudiziaria pisana.