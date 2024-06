I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, nell'ambito delle attività di contrasto alla violenza di genere, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Pisa una persona per il reato di maltrattamenti in famiglia. Nello specifico, i militari dell'Arma, al termine di accertamenti, hanno delineato che il soggetto, da circa un anno, avrebbe posto in essere reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti della parte offesa, consistenti in vessazioni, violenze fisiche e psichiche, mai denunciati fino ad alcuni giorni fa. La vittima si è convinta ad agire al termine di una violenta lite, dopo che il soggetto avrebbe espresso minacce di morte, per poi allontanarsi dall'abitazione.