I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera, nelle prime ore di questa notte, sono intervenuti a Bientina presso un'abitazione privata per rispondere ad una richiesta di aiuto da parte di una donna per una lite in famiglia. I militari, intervenuti prontamente sul posto, hanno preso contatti con i residenti, tra cui un 36enne albanese apparso in evidente stato di ebbrezza: questi ha inizialmente ingiuriato gli operatori per poi aggredirli fisicamente, al fine di impedire loro l'accesso alla casa.

I Carabinieri hanno bloccato il soggetto e hanno ricostruito quanto accaduto. Dai riscontri investigativi è emerso che l'uomo, poco prima, aveva aggredito la moglie davanti ai due figli minorenni, tra l'altro distruggendo gli arredi presenti nell'appartamento. La donna, successivamente sottoposta a cure mediche presso il pronto soccorso di Pontedera per le lesioni patite, ha sporto denuncia nei confronti del coniuge, che in questo contesto è stato arrestato in flagranza per i reati di oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti nei confronti della moglie. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere al Don Bosco di Pisa.