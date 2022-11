Litiga con la moglie e la prende a schiaffi: denunciato

Intervento di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura intorno alle 13 di ieri, 21 novembre, in una abitazione del centro storico, dove era stata segnalata una accesa lite familiare.

Sul posto gli agenti hanno riportato la calma ed identificato le parti, due anziani italiani.



Gli accertamenti hanno consentito di verificare che si era trattato di improperi rivolti dall’uomo nei confronti della moglie e di due schiaffi che, stando ad una prima osservazione da parte dei poliziotti e a controlli più approfonditi da parte dei sanitari fatti giungere a bordo di un’ambulanza, non avevano provocato lesioni. La donna ha rifiutato comunque le cure mediche.



Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti in famiglia; nell'abitazione sono state rinvenute ben 38 armi tra fucili e pistole, tutte regolarmente detenute, che in via cautelativa sono state ritirate, trattandosi di reato di indole violenta che l’uomo, incensurato, stando ai primi accertamenti avrebbe commesso. Sarà la Divisione Polizia amministrativa della Questura a valutare l’eventuale divieto di detenzione armi.