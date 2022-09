Maltrattamenti alla ex, lui non rispetta le misure di tutela: finisce in carcere

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di una persona residente nel Comprensorio del Cuoio, già sottoposta alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa, intervenuta a seguito di reiterati maltrattamenti in danno della vittima.

La specifica misura costituisce aggravamento della precedente, a causa delle ripetute violazioni poste in essere dalla persona arrestata, dal momento della notifica dell'originario provvedimento. L’adozione dell’ultimo provvedimento cautelare in ordine di tempo, richiesto dai militari, è stato rapido, sintomatico della massima attenzione riservata al fenomeno. Si ricorda, ancora una volta, che la tutela delle fasce protette della popolazione rappresenta una costante priorità nel servizio quotidiano reso dai Carabinieri che ininterrottamente lavorano per rinvigorire la fiducia nelle Istituzioni, con l’obiettivo finale della tutela di ogni singolo cittadino.