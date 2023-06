Procede a zig zag ubriaca al volante col figlioletto in macchina

Un'utilitaria che sterza pericolosamente ora a destra ora a sinistra, con due persone a bordo. Trattavano di questo le segnalazioni arrivate ieri sera, 25 giugno, alla Sala operativa della Questura di Pisa. Prima da via Scornigiana, poi da via Ximenes, a Ospedaletto. Erano circa le 22.15. La pattuglia della Squadra Volanti è così intervenuta per interrompere l'azione dell'automobilista indisciplinato: quando gli agenti hanno rintracciato e bloccato la macchina hanno scoperto che alla guida c'era una donna con accanto un bambino. Lei era visibilmente ubriaca.

La donna è stata identificata come una 33enne straniera, in regola con il permesso di soggiorno. Il minorenne, suo figlio, è apparso tranquillo e in buone condizioni. All'interno dell'abitacolo si percepiva forte odore di alcol e c'erano numerose bottiglie di birra vuote. I poliziotti hanno sottoposto la donna all'alcol test, che ha restituito un riscontro positivo di circa il quadruplo rispetto ai valori consentiti. La mamma è stata quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica, la patente le è stata ritirata e l'autovettura fatta recuperare con il carro attrezzi.

Viste le precarie condizioni di equilibrio, la 33enne è stata fatta trasportare al Pronto Soccorso per le cure del caso, mentre il bambino è stato affidato ad una comunità protetta. Informato dei fatti anche il Tribunale per i Minorenni di Firenze.