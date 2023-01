Da anni scuola senza il servizio bar: "Quando sarà riattivato?"

Maurizio Nerini (Fratelli d'Italia) e Serena Sbrana (Consigliere Provinciale del gruppo 'Insieme per la Provincia di Pisa') tornano sulla questione della mancanza di servizio bar all'interno dell'Iti di via Contessa Matilde. "Dal 2018 - scrivono in una nota - il servizio bar non esiste più sia per gli alunni del 'Da Vinci- Fascetti' sia per tutto il personale; ora manca anche per le classi del Liceo Carducci ospitate nel plesso scolastico".

"A febbraio dello scorso anno - afferma Sbrana - il Presidente della Provincia Angori rispose a una mia interpellanza in merito, affermando che i lavori previsti nel corso del 2020 erano stati rimandati per l’emergenza sanitaria, ma si impegnava a prevedere l’elaborazione del progetto sulla base del quale procedere all’appalto dei lavori. E' trascorso quasi un anno e la situazione è immutata. Per questo ho presentato un'ulteriore interpellanza per sapere se si è provveduto all’elaborazione del progetto esecutivo e all’appalto dei lavori, se è stata indetta la gara pubblica per l’affidamento in concessione del servizio e l’esito della stessa, oppure se sono stati predisposti i relativi atti. Nel caso in cui non abbiano provveduto a quanto sopra, ho chiesto di conoscere le motivazioni e i tempi previsti in modo certo".

"Basta con le promesse! Il Presidente Angori deve dare urgentemente risposte certe sui tempi di riattivazione del servizio. E lo dico anche da lavoratore dell'Iti", aggiunge Nerini.