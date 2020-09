Lavori sulla rete idrica: Casciana Terme Lari a secco

Acque SpA comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, mercoledì 23 settembre, dalle ore 9 alle 15, verrà interrotta l’erogazione idrica nelle vie della Repubblica, Maremmana, Giustizia e Libertà, Brigate Garibaldi, della Resistenza, Toti, Puccini, Galilei, Indipendenza, Costituzione, Gioberti, Rossini, Falcone, Largo Borsellino, Giolitti, e in località Quattro Strade.

Per limitare i disagi agli utenti, saranno allestiti 3 punti di rifornimento idrico sostitutivo tramite altrettante cisterne posizionate nel parcheggio in via Puccini, nel parcheggio in via della Costituzione e in via Volpaia.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 24 settembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.