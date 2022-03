Guasto sulla rete idrica a Fauglia: strade senz'acqua

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Fauglia, verificatosi nella mattinata di oggi, mercoledì 23 marzo, è in corso un’interruzione idrica a Valtriano e in via Migliano nel comune di Crespina Lorenzana.

Dopo una prima valutazione, che prevedeva il ritorno del servizio nel corso del pomeriggio, purtroppo la presenza di un ulteriore guasto obbligano a un prolungamento dell’orario di ripristino sino alla tarda serata.

Al fine di limitare i disagi per la cittadinanza, è in corso di allestimento un punto di rifornimento idrico sostitutivo in piazza 1° Maggio a Valtriano, nei pressi del fontanello.

Il ripristino del servizio sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi rapidamente.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.