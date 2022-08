Guasto sulla rete idrica: Fornacette a secco

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Calcinaia, verificatosi nella tarda serata di ieri, oggi giovedì 18 agosto è in corso una interruzione idrica nelle seguenti vie di Fornacette: Piave, Masoni, Marconi, della Libertà, Ribocchi, Trabucco, Vittime delle Foibe, in piazza Kolbe, nelle strade private limitrofe, e nel tratto della Tosco-Romagnola compreso tra via Casarosa fino al confine con il comune di Cascina.

I tecnici sono già sul posto e, dopo aver individuato l’origine del guasto, si apprestano a eseguire l’intervento di riparazione.

Per limitare i disagi agli utenti, è stato allestito un punto per il rifornimento idrico sostitutivo, tramite un’autobotte posizionata nel parcheggio del Cottolengo lungo via Tosco-Romagnola.

Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 16, e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.