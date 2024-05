Guasto sulla rete idrica: zone senz'acqua a Casciana Terme Lari

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari causata da terzi, oggi martedì 28 maggio è in corso un’interruzione idrica a Cevoli, La Capannina, Orceto, Ripoli e in via dei Castagni.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione, che tuttavia si presenta di una certa complessità.

Per questa ragione sono in corso di allestimento due punti di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante autobotte collocate nei pressi del supermercato di via provinciale del Commercio a La Capannina e del cimitero di via Cavallini a Cevoli.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 21, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.