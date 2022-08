Maltempo, guasto sulla rete elettrica: Montopoli e Peccioli rimangono a secco

Il maltempo che si è abbattuto questa mattina, 18 agosto, nel pisano porta ripercussioni anche sul servizio idrico. Acque spa comunica infatti che a causa di un guasto sulla rete di distribuzione di energia elettrica, dovuto ai forti temporali, si stanno verificando mancanze d’acqua in tutto il capoluogo di Montopoli in Valdarno e in via delle Pinete.

Sono in corso le operazioni del gestore elettrico per ripristinare il proprio servizio di fornitura. Il ripristino del servizio idrico è al momento previsto per le ore 17.30, e sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Stessa problematica anche a Peccioli dove si registrano mancanze d’acqua a Legoli e nella parte alta del capoluogo. Qui il ripristino del servizio idrico è al momento ipotizzabile per le ore 20.



Mancanza d'acqua anche a Acciaiolo, Santo Regolo e Luciana nel comune di Fauglia (ripristino del servizio previsto per le ore 19).

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.