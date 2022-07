Guasto al deposito idrico: Peccioli a secco

Acque comunica che, per un guasto ad un deposito idrico nel comune di Peccioli, oggi venerdì 8 luglio è in corso un’interruzione nell’erogazione idrica nella parte alta del capoluogo di Peccioli.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 18, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.