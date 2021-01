Due guasti sulla rete idrica a Pisa: strade senz'acqua

Di nuovo un guasto sulla rete idrica a Sant'Ermete, dopo quello che si è verificato lo scorso 8 gennaio. E' in corso dunque oggi, martedì 12 gennaio, un’interruzione dell’erogazione idrica nel quartiere, a nord di via Putignano Sant’Ermete fino al cavalcaferrovia, con possibili cali di pressione a Putignano e in via Putignano Sant’Ermete. Per limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte situata nel tratto finale di via Emilia a fondo chiuso (nei pressi dell’incrocio con via Socci).

Contemporaneamente, a causa di una seconda rottura sull’acquedotto, si stanno verificando mancanze d’acqua anche in via Pontecorvo a Ospedaletto, con possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica in via Caligi e nei tratti delle strade limitrofe.

I tecnici sono già sul posto e, dopo aver individuato l’origine dei guasti, si apprestano a eseguire i due distinti interventi di riparazione. In entrambi i casi, il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 14 e potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

"Il guasto odierno nel quartiere Sant’Ermete - sottolineano da Acque spa - si è verificato in un punto diverso rispetto a quello che ha causato le mancanze d’acqua nella giornata di venerdì 8 gennaio. La tubazione in via Putignano Sant’Ermete è particolarmente datata e ha subìto un repentino deterioramento, come testimoniato dalle recenti rotture. Per questo Acque SpA ha già progettato e messo in programma la completa sostituzione di questo tratto di condotta, al fine di evitare ulteriori disagi agli utenti in futuro con un intervento definitivo e risolutivo".​

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.